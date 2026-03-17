“Bavariya”nın hücumçusu iki oyunluq cəzalandırılıb

17 Mart 2026 08:14
“Bavariya”nın hücumçusu Nikolas Cekson Almaniya Bundesliqasında iki oyunluq cəzalandırılıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, sanksiyalar Bundesliqa çərçivəsində 1:1 hesabı ilə başa çatan “Bayer Leverkuzen”lə oyundan sonra tətbiq edilib. İlk hissənin sonlarında seneqallı hücumçu ciddi qayda pozuntusuna yol verib və birbaşa qırmızı vərəqə alıb.

Hadisəni araşdırdıqdan sonra intizam orqanları oyunçunu iki oyunluq cəzalandırmaq qərarına gəlib. Buna görə də Cekson Bundesliqa ilə “Union 04” (21 mart) və “Frayburq” (4 aprel) ilə oyunları buraxacaq.

Qeyd etmək lazımdır ki, Nikolas Cekson “Bavariya”da icarə əsasında çıxış edir. Oyunçu “Çelsi”yə məxsusdur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çelsi”nin kapitanı sıradan çıxıb
06:11
Dünya futbolu

“Çelsi”nin kapitanı sıradan çıxıb

17 martda “Çelsi” Çempionlar Liqasının cavab oyununda Londonda PSJ ilə qarşılaşacaq
La Liqa: “Rayo Valyekano” ilə “Levante” qalibi müəyyənləşdirə bilməyiblər
02:19
Dünya futbolu

La Liqa: “Rayo Valyekano” ilə “Levante” qalibi müəyyənləşdirə bilməyiblər

“Rayo Valyekano” La Liqa turnir cədvəlində 13-cü yerdə qərarlaşıb
“Vulverhempton” “Brenford”la oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb
02:15
Dünya futbolu

“Vulverhempton” “Brenford”la oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb

“Brentford” turnir cədvəlində yeddinci yerdə qalır
“Fiorentina” autsayderlərin matçında “Kremoneze”ni darmadağın edib
02:05
Dünya futbolu

“Fiorentina” autsayderlərin matçında “Kremoneze”ni darmadağın edib

“Fiorentina” turnir cədvəlində sondan beşinci yerdədir
Arda Gülər La Liqanın ən bahalı 10 oyunçusu arasında yer alıb
01:51
Dünya futbolu

Arda Gülər La Liqanın ən bahalı 10 oyunçusu arasında yer alıb

Yamal və Mbappe 200 milyon avro dəyərində La Liqanın ən bahalı oyunçuları olaraq qalırlar
Usman Dembele: “PSJ ilə müqaviləsini yeniləməmək üçün heç bir səbəb yoxdur”
01:32
Dünya futbolu

Usman Dembele: “PSJ ilə müqaviləsini yeniləməmək üçün heç bir səbəb yoxdur”

Dembelenin parislilərlə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub