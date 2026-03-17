17 Mart 2026
PSJ-nin baş məşqçisi Enrike: “Premyer Liqanı qazanmaqla bağlı zarafatım məni hər yerdə izləyir”

17 Mart 2026 00:54
“Pari Sen-Jermen”in baş məşqçisi Luis Enrike Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab oyunundan əvvəl komandasının İngiltərə Premyer Liqası klubları ilə əvvəlki qarşılaşmalardakı rekordundan danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Çempionlar Liqasının budəfəki mövsümünün 1/8 finalında PSJ “Çelsi” ilə qarşılaşır.

“Premyer Liqanı qazanmaqla bağlı zarafatım məni hər yerdə izləyir. İngilis klublarına qarşı oynamaq xoşdur, çünki bu, ən yüksək səviyyədədir. Keçən il demək olar ki, bütün aparıcı İngiltərə klublarına qarşı oynamışdıq, bu il isə vəziyyət demək olar ki, eynidir. Amma bu, zarafat idi; biz hər kəsə hörmət edirik”, - deyə RMC Sport Enrikedən sitat gətirir.

Keçən mövsüm Çempionlar Liqasının yarımfinalında Fransa nəhəngi Londonun “Arsenal” komandasını ümumi hesabla 3:1 (1:0, 2:1) məğlub etdi. PSJ daha əvvəl 1/8 finalda və 1/4 finalda “Liverpul”u (0:1, 1:0, 4:1) və “Aston Villa”nı (3:1, 2:3) məğlub etmişdi. Onlar həmçinin Çempionlar Liqasının 7-ci turunda “Mançester Siti”ni (4:2) məğlub ediblər. PSJ həmin turnirdə qalib gələrək finalda “İnter”i 5:0 hesabı ilə məğlub edib.

