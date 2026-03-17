“Vulverhempton” “Brenford”la oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb

İngiltərə Premyer Liqasının 30-cu turunda “Brentford” Vulverhempton”la heç-heçə edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, matç 2:2 hesabı ilə başa çatıb.
“Brentford” 22-ci dəqiqədə Maykl Kayodenin qolu ilə hesabda irəli çıxıb. On beş dəqiqə sonra ev sahibləri İqor Tyaqonun qolu ilə hesabı ikiqat artırıblar. 44-cü dəqiqədə Adam Armstronq uzaq məsafədən zərbə endirərək hesabı 2:1 edib. Qonaqlar 77-ci dəqiqədə Tolu Arokodarenin qolu ilə hesabı bərabərləşdiriblər.
Bu heç-heçədən sonra “Brentford” turnir cədvəlində yeddinci yerdə qalır, “Vulverhempton” isə sonuncu yerdədir.