Karlo Ançelotti Neymarın Braziliya millisinə çağırılmaması ilə bağlı açıqlama verib

Braziliya millisinin baş məşqçisi Karlo Ançelotti qarşıdan gələn yoldaşlıq oyunları üçün oyunçu seçimini, o cümlədən “Santos”un hücumçusu Neymarın heyətdə olmamasının səbəbini izah edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Braziliya martın 26-da Fransa, aprelin 1-də isə Xorvatiya ilə qarşılaşacaq.
“Neymar 100% formadadırsa, dünya çempionatına gedə bilər. Neymarı hazırda çağırmamışam, çünki o, 100% hazır deyil; bizə ən yaxşı formada olan oyunçular lazımdır. Neymar işləməyə, oynamağa və keyfiyyətlərini və yaxşı fiziki vəziyyətini nümayiş etdirməyə davam etməlidir.
[DÇ-2026 son heyəti üçün oyunçuların seçimi] başa çatdığını deməzdim; qiymətləndirmə hər oyundan sonra davam edir. Biz [qapıçılar] Ederson, Alisson və Bentonun hazırda ən yaxşıları olduğuna inanırıq, amma digər variantlara açığıq. Siyahıda olmayan oyunçular yaxşı oynamalı, çox çalışmalı və sadiqliklərini nümayiş etdirməlidirlər.
Hamınız az-çox bilirsiniz ki, bu siyahıda dünya çempionatında iştirak edəcək 17 və ya 18 oyunçu var. Bizim kifayət qədər yaxşı strukturlaşdırılmış komandamız var, hücum variantları çoxdur, yarımmüdafiədə bir az az, cinahlarda isə bir az azdır. Buna görə də Danilo və Qabriel Sara kimi tanımadığım iki yarımmüdafiəçini də daxil etmək istəyirəm, çünki bizə həmin keyfiyyətli oytunçlar lazımdır. Müdafiəçilər də əsas heyətə düşək üçün çalışa bilərlrə, məsələn, Markinyos və Maqalyayns, eləcə də əgər yaxşı sağalsa, Militao.
Mərkəzi müdafiəçilər, yarımmüdafiə və hücum heyəti ilə bağlı narahatlıqlarımız var. Potensial zədələri də nəzərə almalıyıq: Avropa mövsümü çox gərgindir və biz yaxşı formada olmalı və bütün oyunçularımızın inkişafına diqqət yetirməliyik.
Bu gün heyətə daxil olmayanlar son heyətdə yer ala bilərlər. Paqueta çox yaxşı yer tuta bilər. Komandaya gətirdiyim iki yeni oyunçu “Botafoqo” və “Qalatasaray”da əla nəticələr göstərirlər", - deyə Ançelotti ESPN-ə bildirib.