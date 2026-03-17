Rudiger: “Çempionlar Liqasını qazanmaq istəyirsinizsə, “Mançester Siti” ilə oynamalısınız”

“Real Madrid”in müdafiəçisi Antonio Rüdiger UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 finalının "Mançester Siti"yə qarşı cavab oyunu ilə bağlı fikirlərini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Real Madrid” ilk oyunda 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.
“Mənim də oxşar qarşılaşmalarım çox olub. Mən “Real Madrid”lə Çempionlar Liqasını qazandım. Bu kimi matçlar, bu kimi anlar üçün çalışırsan. İllər ərzində “Siti” ilə dəfələrlə oynamışıq, onlar Avropanın ən yaxşı komandalarından biridir. Çempionlar Liqasını qazanmaq istəyirsinizsə, “Siti” ilə oynamalısınız.
Bəzi kiçik problemlərim olub, amma bunların hamısı keçmişdə qalıb. Son bir neçə oyuna baxanda yaxşı oynayıram və özümü əla hiss edirəm. Mövsümün bu mərhələsində yaxşı formadayam. Son bir neçə ay ərzində formada olmaq, komandaya kömək etmək və faydalı olmaq üçün çox çalışmışam.
Mənim üçün ən vacib şey sağlam olmaqdır. Özümü əla hiss edirəm. Qalanlarına gəldikdə isə... Əminəm ki, [“Real Madrid”lə] razılığa gələcəyik. İndi bu barədə danışmağın vaxtı deyil”, - AS Rüdigerdən sitat gətirir.