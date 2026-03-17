Fermin Lopesin bazar dəyəri 100 milyon avroya çatıb

“Barselona”nın yarımmüdafiəçisi Fermin Lopesin bazar dəyəri 30 milyon avro artaraq 100 milyon avroya çatıb.
İdman.Biz bu barədə Transfermarkt-a istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, oyunçunun dəyərindəki artım yarımmüdafiəçinin komanda üçün artan əhəmiyyəti ilə bağlıdır ki, bu da onun Çempionlar Liqası oyunlarının start heyətində yer alması ilə bağlıdır. Lopes yüksək intensivlik nümayiş etdirir, davamlı olaraq pressinq edir və hücum bacarığına əlavə olaraq geniş müdafiə funksiyalarını yerinə yetirir.
Bu mövsüm 37 matçda Fermin Lopez 11 qol vurub və 15 məhsuldar ötürmə edib. Onun Kataloniya klubu ilə müqaviləsi 2031-ci ilin yayına qədərdir.