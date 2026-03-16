Arbeloa Mbappe və Bellingemin “Siti” ilə oyunda iştirakı ilə bağlı danışıb

16 Mart 2026 23:56
Arbeloa Mbappe və Bellingemin "Siti" ilə oyunda iştirakı ilə bağlı danışıb

“Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa hücumçu Kilian Mbappe və yarımmüdafiəçi Cud Bellingemin UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab oyununda “Mançester Siti”yə qarşı oynayacaqları oyun barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, İspaniya klubu ilk oyunda 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

“Dünyanın ən yaxşı oyunçusu olmadan rəqabət apara biləcək bir komanda təsəvvür etmək çətindir. Amma bu, bu komandanın nə qədər yaxşı olduğunu göstərir.

Bellingem komanda yoldaşları ilə gəlmək istəyirdi, amma sabah burada olmayacaq. Onun tezliklə məşqlərə qayıtmasına şadam. Mbappe hazırdır. Sabah görəcəksiniz.

Kilian komandaya Brahim [Dias] kimi digər oyunçulardan fərqli keyfiyyətlər gətirir, eyni zamanda onunla əla əlaqəsi var. O, çox ağıllı oyunçudur və rəqibin yaratdığı boşluqlardan istifadə edə bilir. Onu meydanda görməyi səbirsizliklə gözləyirəm”, - deyə AS Arbeloanın sözlərini sitat gətirir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rudiger: “Çempionlar Liqasını qazanmaq istəyirsinizsə, “Mançester Siti” ilə oynamalısınız”
00:34
Dünya futbolu

Rudiger: “Çempionlar Liqasını qazanmaq istəyirsinizsə, “Mançester Siti” ilə oynamalısınız”

İngiltərə klubu ilk oyunda 3:0 hesabı ilə məğlub olub
Fermin Lopesin bazar dəyəri 100 milyon avroya çatıb
00:15
Dünya futbolu

Fermin Lopesin bazar dəyəri 100 milyon avroya çatıb

Bu mövsüm 37 matçda Fermin Lopez 11 qol vurub və 15 məhsuldar ötürmə edib
Neymar Braziliya millisinin qarşıdakı oyunlar üçün heyətinə daxil edilməyib
16 Mart 23:26
Dünya futbolu

Neymar Braziliya millisinin qarşıdakı oyunlar üçün heyətinə daxil edilməyib

Braziliya millisi yaxın günlərdə iki yoldaşlıq görüşü keçirməyi planlaşdırır
“Mançester Siti”nin kapitanı: “Real Madrid”lə oyunun nəticəsi oyun səviyyəmizdən daha pis idi”
16 Mart 23:11
Dünya futbolu

“Mançester Siti”nin kapitanı: “Real Madrid”lə oyunun nəticəsi oyun səviyyəmizdən daha pis idi”

“Şəhərlilər” ilk oyunda 3:0 hesabı ilə məğlub olublar
Rosenior PSJ ilə oyundan əvvəl: “Səhv etməyə haqqımız yoxdur”
16 Mart 22:40
Dünya futbolu

Rosenior PSJ ilə oyundan əvvəl: “Səhv etməyə haqqımız yoxdur”

Komandaların ilk oyununda 5:2 parislilər hesabı ilə qalib gəliblər
Pedri yenilənmiş transfer dəyər reytinqində Bellingemı keçib
16 Mart 22:25
Dünya futbolu

Pedri yenilənmiş transfer dəyər reytinqində Bellingemı keçib

Bu mövsüm Pedri 31 matçda iki qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub