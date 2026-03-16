16 Mart 2026 21:41
“Çelsi” Premyer Liqa ilə cərimə və transfer qadağası ilə bağlı razılığa gəldiyini açıqlayıb

“Çelsi” klubu Premyer Liqa cəriməsi və oyunçu qeydiyyatı qadağası ilə bağlı açıqlama yayıb.

“Çelsi” Futbol Klubu, Klubun 2022-ci ildə klub tərəfindən öz-özünə bildirilən tənzimləyici pozuntularla bağlı Premyer Liqa ilə razılığa gəldiyini təsdiqləməkdən məmnundur. Daha əvvəl elan edildiyi kimi, Klub könüllü və proaktiv şəkildə bütün müvafiq tənzimləyici orqanlara 10 ildən çox əvvələ aid potensial tənzimləyici pozuntuları, o cümlədən natamam maliyyə hesabatlarını açıqlayıb.

Klub, Premyer Liqanın saytında dərc olunan təfərrüatları ilə bağlı müqavilənin şərtlərini tam qəbul edir. Aydınlıq üçün qeyd edək ki, doqquz aylıq Akademiya oyunçularının qeydiyyat qadağası dərhal tətbiq olunur, lakin yalnız əvvəlki 18 ay ərzində əvvəllər başqa bir Liqa və ya Futbol Liqası klubunda qeydiyyatdan keçmiş Akademiya oyunçularına şamil edilir. Bu, hazırkı “Çelsi” oyunçularına, beynəlxalq oyunçulara və ya ilk U9 qeydiyyatı üçün müraciət edən oyunçulara şamil edilmir.

Bu müzakirənin artıq başa çatmasından məmnunuq”, - klubun açıqlamasında deyilir.

Daha əvvəl mediada yayılan xəbərlərdə “Çelsi”nin keçmiş sahibi Roman Abramoviçin dövründə maliyyə pozuntularına görə yeni oyunçuların qeydiyyatdan keçirilməsinin qadağan edildiyi bildirilirdi.

Müstəqil komissiya klubu maliyyə hesabatları, üçüncü tərəf investisiyaları və gənclərlə bağlı Premyer Liqa qaydalarının pozulmasına görə 10,75 milyon funt sterlinq (12,47 milyon avro) cərimələyib. 2011-2018-ci illər arasında inkişaf. Premyer Liqa həmçinin əsas komanda transferlərinə iki illik sınaq müddəti ilə bir illik şərti qadağa qoyub.

