“Çelsi”yə iki illik sınaq müddəti ilə şərti transfer qadağası qoyulub

“Çelsi” klubu keçmiş sahibi Roman Abramoviçin dövründə maliyyə qaydalarını pozduğuna görə Premyer Liqa tərəfindən yeni oyunçuların qeydiyyatından məhrum edilib.
İdman.Biz bu barədə Sky Sports-a istinadən xəbər verir.
Müstəqil komissiya “Çelsi”ni 2011-2018-ci illər arasında maliyyə hesabatları, üçüncü tərəf investisiyaları və gənclərin inkişafı ilə bağlı Premyer Liqa qaydalarını pozduğuna görə 10,75 milyon funt sterlinq cərimələyib. Premyer Liqa klubun akademiyası üçün yeni oyunçularla müqavilə bağlamasını doqquz ay müddətinə qadağan edib və həmçinin böyük komanda transferlərinə bir illik şərti transfer qadağası, ardınca isə iki illik sınaq müddəti tətbiq edib.
30 Premyer Liqa oyunundan sonra “Çelsi” 48 xala malikdir və turnir cədvəlində altıncı yerdədir.