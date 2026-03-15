Çempionlar Liqası 25 ildən sonra ilk dəfə top təchizatçısını dəyişə bilər

UEFA Çempionlar Liqası 25 ildən sonra ilk dəfə olaraq rəsmi oyun topu təchizatçısını dəyişə bilər.

İdman.Biz bu barədə "The Athletic”ə istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, “Relevent Football Partners” və UEFA ilə Avropa Klubları Assosiasiyasının (ECA) birgə müəssisəsi olan “UC3”, Avropa Kuboku üçün oyun toplarının tədarükü üçün rəsmi tender elan edir. Qalib 2027/2028 mövsümündən etibarən topun tədarükü hüququnu əldə edəcək.

Bu addımın əsas səbəbinin sponsorluq gəlirlərini artırmaq istəyi olduğu bildirilir. Hazırda top təchizatçısı müqaviləni uzatmaqda maraqlı olan “Adidas”dır. “Puma” və “Nike” də vəziyyəti izləyir və oxşar tərəfdaşlıq vasitəsilə futbol avadanlığı bazarındakı mövqelərini gücləndirməyi düşünürlər.

“Nike” daha əvvəl bu turnir üçün oyun toplarını 1998-ci ildən 2000-ci ilə qədər tədarük edib, “Adidas” isə 2001-ci ildən bu rolu öz üzərinə götürüb.

