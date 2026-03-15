Səudiyyə Ərəbistanı Liqası: “Əl-Hilal” səfərdə minimal hesablı qələbə qazanıb

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasında “Əl-Fateh” və “Əl-Hilal” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar “Əl-Fateh Klub” stadionunda (Əl-Hofuf, Səudiyyə Ərəbistanı) qarşılaşıblar. Qonaq komanda oyunu 1:0 hesabı ilə qələbə qazanıb.
Matçın yeganə qolunu Sergey Milinkoviç-Saviç vurub. “Əl-Hilal”ın serbiyalı yarımmüdafiəçisi ikinci hissənin əvvəlində, 49-cu dəqiqədə vurub.
“Əl-Hilal” hazırda 26 oyunda 64 xal toplayaraq turnir cədvəlində ikinci yerdədir. 28 xalla “Əl-Fateh” 13-cüdür.
Növbəti turda “Əl-Hilal” “Əl-Taavun”la (4 aprel), “Əl-Fateh” isə “Əl-Ohdud”la (5 aprel) qarşılaşacaq.