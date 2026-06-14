Almaniya Braziliyanı geridə qoyaraq mundial rekorduna imza atdı

Almaniya millisi dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına görə rekord müəyyənləşdirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bundestim DÇ-2026-nın E qrupunun birinci turunda Kurasao yığmasını 7:1 hesabı ilə məğlub etdiyi görüşdə tarixi göstəriciyə çatıb.
Almaniya millisi dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 239-a çatdırıb. Bununla da komanda 238 qolu olan Braziliyanı geridə qoyaraq mundiallar tarixinin ən məhsuldar yığmasına çevrilib.
Qeyd edək ki, ABŞ-nin Hyuston şəhərindəki "NRG Stadium"da keçirilən qarşılaşmada Almaniyanın qollarını Feliks Nmeça, Niko Şlotterbek, Kay Haverts, Camal Musiala, Nataniel Braun, Yoşua Kimmix və Deniz Undav vurublar.
DÇ-2026 ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Turnir iyulun 19-da başa çatacaq. Dünya çempionatının son qalibi Argentina millisidir.