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Almaniya Braziliyanı geridə qoyaraq mundial rekorduna imza atdı

DÇ-2026
Xəbərlər
14 İyun 2026 23:32
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Almaniya Braziliyanı geridə qoyaraq mundial rekorduna imza atdı

Almaniya millisi dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayına görə rekord müəyyənləşdirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bundestim DÇ-2026-nın E qrupunun birinci turunda Kurasao yığmasını 7:1 hesabı ilə məğlub etdiyi görüşdə tarixi göstəriciyə çatıb.

Almaniya millisi dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 239-a çatdırıb. Bununla da komanda 238 qolu olan Braziliyanı geridə qoyaraq mundiallar tarixinin ən məhsuldar yığmasına çevrilib.

Qeyd edək ki, ABŞ-nin Hyuston şəhərindəki "NRG Stadium"da keçirilən qarşılaşmada Almaniyanın qollarını Feliks Nmeça, Niko Şlotterbek, Kay Haverts, Camal Musiala, Nataniel Braun, Yoşua Kimmix və Deniz Undav vurublar.

DÇ-2026 ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Turnir iyulun 19-da başa çatacaq. Dünya çempionatının son qalibi Argentina millisidir.

İdman.Biz
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