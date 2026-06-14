Mərakeş millisindən mundialda unikal hadisə

Mərakeş milli komandası 2026-cı il Dünya Çempionatında qeyri-adi göstərici ilə diqqət çəkib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Braziliya ilə C qrupunun ilk tur matçının 64-cü dəqiqəsindən etibarən Mərakeşin meydanda olan 11 futbolçusundan heç biri bu ölkədə doğulmayıb.
Həmin dəqiqədə Mərakeşdə dünyaya gələn yeganə əsas heyət üzvü Əzzəddin Unahi Bilal El-Xannusla birlikdə əvəzlənib. Onların yerinə Belçikada doğulan Şəmsəddin Talbi və Fransada dünyaya gələn Samir El-Murabit meydana çıxıblar.
Bundan sonra Mərakeş millisi oyunu İspaniya, Fransa, Belçika, Niderland və Kanadada doğulan futbolçularla davam etdirib.
Qeyd edək ki, Braziliya - Mərakeş qarşılaşması 1:1 hesabı ilə başa çatıb.