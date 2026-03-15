Pro Liqa: “Əl-Nəsr” “Əl-Xalic”i darmadağın edib

Səudiyyə Pro Liqasında 26-cı turun “Əl-Xalic” və “Əl-Nəsr” komandaları arasında keçirilən oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun “Şahzadə Məhəmməd bin Fəhd” stadionunda (Dammam, Səudiyyə Ərəbistanı) baş tutub. “Əl-Nəsr” 5:0 hesablı qələbəsini qeyd edib.
Qonaq komandanın hücumçusu Abdullah Əl-Həmdan 30-cu dəqiqədə hesabı açıb. İkinci hissədə, 54-cü dəqiqədə hücumçu Ayman Yəhya Əl-Nəsrin üstünlüyünü artırıb. 73-cü dəqiqədə Joao Feliks hesabı 3:0 edib. Altı dəqiqə sonra Joao Feliks dubl edib. Qabriel Anjelo oyunun sonunda, 90+2-ci dəqiqədə hesabı 5:0 edib.
Səudiyyə Ərəbistanı liqasında 26 oyundan sonra “Əl-Nəsr” 67 xala sahibdir və turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Əl-Xalic” 30 xalla 11-ci yerdədir.