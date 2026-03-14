14 Mart 2026
AZ

“Bavariya” doqquz nəfərlə “Bayer”lə oyunda məğlubiyyətdən qurtarıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 Mart 2026 20:52
56
Almaniya Bundesliqasının 26-cı turunun “Bayer Leverkuzen” və “Bavariya” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

Leverkuzendəki “BayArena” stadionunda baş tutan oyun 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

Altıncı dəqiqədə Aleş Qarsia hesabı açaraq “Bayer”ə üstünlük qazandırıb. 42-ci dəqiqədə qonaqlardan Nikolas Cekson qırmızı vərəqə alıb. 69-cu dəqiqədə Luis Diaz “Bavariya”nın bərabərlik qolunu vurub. 84-cü dəqiqədə Luis Diaz ikinci sarı vərəqə alaraq meydandan kənarlaşdırılıb.

Turun digər oyunlarında aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:

“Hoffenhaym” – “Volfsburq” – 1:1
“Ayntraxt” – “Haydenhaym” – 1:0
“Borussiya Dortmund” – “Auqsburq” – 2:0

İdman.Biz
Məqalədə:

