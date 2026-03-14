14 Mart 2026
Domeniko Tedeskonun başının üzərində qara buludlar toplaşıb – Saran təcili iclas keçirdi

14 Mart 2026 19:04
Domeniko Tedeskonun başının üzərində qara buludlar toplaşıb – Saran təcili iclas keçirdi

Domeniko Tedeskonun “Fənərbağça”dakı gələcəyi təhlükə altındadır.

İdman.Biz xəbər verir ki, sentyabr ayında təyin olunmuş Tedeskonun komandası daha əvvəl Superliqanın 26-cı turunda autsayder “Fatih Karagümrük”ə 2:0 hesabı ilə məğlub olub və bununla da İstanbul klubunun 22 oyunluq məğlubiyyətsiz seriyasına son qoyulub.

“Sabah” qəzetinin məlumatına görə, oyundan sonra klub prezidenti Sadettin Saran və komandası təcili iclas keçiriblər. Tedeskonun taleyi barədə Saranla görüşündən sonra qərar veriləcək.

Məşqçinin potensial olaraq getməsi ilə bağlı iki əvəzedici namizəd müəyyənləşib: Aykut Kocaman və İsmail Kartal.

Tedesko bu mövsüm “Fənərbağça”ya 39 matçda rəhbərlik edib. Bu müddət ərzində komanda 23 qələbə qazanıb, 11 heç-heçə edib və beşində məğlub olub.

26 matçdan sonra “Fənərbağça” turnir cədvəlində “Qalatasaray”dan dörd xal geridə qalaraq ikinci yerdədir. Çempionun ehtiyatda bir oyunu var.

