9 Mart 2026
AZ

Qrizmann La Liqada ən çox qələbə qazanan ilk onluğa daxil olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 Mart 2026 19:27
40
Qrizmann La Liqada ən çox qələbə qazanan ilk onluğa daxil olub

“Atletiko Madrid”in hücumçusu Antuan Qrizmann La Liqa tarixinin ən çox qələbə qazanan ilk on oyunçusu sırasına daxil olub.

İdman.Biz bildirir ki, hazırda onun 310 qələbəsi var və mövsümün sonuna qədər İspaniya liqasında oynamağa davam etdikcə bu rəqəm arta bilər.

Hazırda Böyük Futbol Liqasında (MLS) “İnter Mayami”də oynayan keçmiş “Barselona” oyunçusu Lionel Messi La Liqa qələbələrində lider olaraq qalır. Onun La Liqada 383 qələbə oyunu var.

Daha əvvəl mətbuatda Qrizmannın MLS klubu “Orlando Siti”yə mümkün transferi barədə məlumat yayılmışdı. Lakin “Atletiko”nun idman direktoru Mateu Alemani oyunçunun cari mövsümün sonuna qədər komandadan ayrılmayacağını təsdiqləyib.

Qrizmann bu mövsüm “Atletiko”da bütün yarışlarda 39 oyun keçirib, 12 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bekker Çempionlar Liqasında “Liverpul”un “Qalatasaray”la ilk oyununu buraxacaq
20:27
Dünya futbolu

Bekker Çempionlar Liqasında “Liverpul”un “Qalatasaray”la ilk oyununu buraxacaq

Bu mövsüm 32 matçda Bekker 35 qol buraxıb və 12 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb
Roman Abramoviç “Çelsi”dən əldə etdiyi gəlirlərin müsadirəsinə etiraz edib
20:12
Dünya futbolu

Roman Abramoviç “Çelsi”dən əldə etdiyi gəlirlərin müsadirəsinə etiraz edib

Abramoviç bu vəsaitlərin müsadirə edilməsi cəhdlərinə qarşı mübarizə aparmağa hazırdır
Rodri hakimləri şərh etdiyinə görə 80 min funt sterlinq cərimələnib
19:42
Dünya futbolu

Rodri hakimləri şərh etdiyinə görə 80 min funt sterlinq cərimələnib

Bu şərhlər hakimin dürüstlüyünü şübhə altına aldığı üçün intizam tədbirlərinə səbəb olub
Salah Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Qalatasaray”la oyunda iki rekord qıra bilər
19:11
Dünya futbolu

Salah Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Qalatasaray”la oyunda iki rekord qıra bilər

Məhəmməd Salah “Liverpul”un Çempionlar Liqasında ən çox oyun keçirən oyunçusu ola bilər
Braziliyada futbol oyunundakı kütləvi dava 23 nəfərin qımızı vərəqə nlması ilə nəticələnib
18:41
Dünya futbolu

Braziliyada futbol oyunundakı kütləvi dava 23 nəfərin qımızı vərəqə nlması ilə nəticələnib

Davaya baxmayaraq, oyundan sonra kubokun təqdimatı həmişəki kimi olub
İsak Premyer Liqanın ən ucuzlaşımış oyunçusudur - Transfermarkt
18:26
Dünya futbolu

İsak Premyer Liqanın ən ucuzlaşımış oyunçusudur - Transfermarkt

Siyahıda ikinci yerdə Bukayo Saka gəlir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb