Qrizmann La Liqada ən çox qələbə qazanan ilk onluğa daxil olub

“Atletiko Madrid”in hücumçusu Antuan Qrizmann La Liqa tarixinin ən çox qələbə qazanan ilk on oyunçusu sırasına daxil olub.
İdman.Biz bildirir ki, hazırda onun 310 qələbəsi var və mövsümün sonuna qədər İspaniya liqasında oynamağa davam etdikcə bu rəqəm arta bilər.
Hazırda Böyük Futbol Liqasında (MLS) “İnter Mayami”də oynayan keçmiş “Barselona” oyunçusu Lionel Messi La Liqa qələbələrində lider olaraq qalır. Onun La Liqada 383 qələbə oyunu var.
Daha əvvəl mətbuatda Qrizmannın MLS klubu “Orlando Siti”yə mümkün transferi barədə məlumat yayılmışdı. Lakin “Atletiko”nun idman direktoru Mateu Alemani oyunçunun cari mövsümün sonuna qədər komandadan ayrılmayacağını təsdiqləyib.
Qrizmann bu mövsüm “Atletiko”da bütün yarışlarda 39 oyun keçirib, 12 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.