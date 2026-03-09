Neymar Braziliya millisinin DÇ-2026 üçün ilkin heyətinə daxil edilib

“Santos”un hücumçusu Neymar Braziliyanın 2026-cı il dünya çempionatı üçün ilkin heyətinə daxil edilib.
İdman.Biz bu barədə “TNT Sports Brasil”ə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, milli komandanın baş məşqçisi Karlo Ançelotti oyunçuya şans verməyə hazırdır, lakin hər şey Neymarın formasından asılı olacaq. Məşqçi qərarını vermək üçün “Santos”un “Mirasol”a qarşı oyununa qatılacaq.
Neymar “Santos”un gənclər sisteminin yetirməsidir. “San Paulo” klubunda olduğu müddətdə Neymar bütün yarışlarda 256 oyun keçirib, 149 qol vurub və 71 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 10 milyon avrodur.