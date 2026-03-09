Mazraui: “Kerrik klubu yaxşı tanıyır, bunu hiss etmək olar”

“Mançester Yunayted”in müdafiəçisi Nussayr Mazraui baş məşqçi Maykl Kerrik və onun köməkçilərinin rəhbərliyi altında işləmək təəssüratlarını bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, Maykl Kerrik bu ilin yanvarından “Mançester Yunayted”ə rəhbərlik etməyə başlayıb.
“Mən [yeni məşqçilər heyətinin vəzifəsinin] əvvəlindən klubda deyildim, çünki Afrika Millətlər Kubokunda oynayırdım, amma qayıtdığımdan bəri məşqlərdən zövq alıram. Bu məşqçilər həmişə müzakirələrə açıqdırlar və gözləntilərini birbaşa çatdırırlar. Əlbəttə ki, Maykl uzun müddətdir klubdadır və bunu çox yaxşı bilir ki, bu da onun sözlərində və idarəetmə tərzində özünü göstərir. Mən təsirləndim!” - deyə Mazraui “qırmızı şeytanlar”ın rəsmi saytında bildirib.