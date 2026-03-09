Roman Abramoviç “Çelsi”dən əldə etdiyi gəlirlərin müsadirəsinə etiraz edib

Rusiyalı iş adamı Roman Abramoviçin vəkilləri Böyük Britaniya hökumətinə 2022-ci ildə “Çelsi” futbol klubunun satışından əldə edilən gəlirin tamamilə ona məxsus olduğunu bildiriblər.
İdman.Biz-in “The Athletic”ə istinadən məlumatına görə, Abramoviç bu vəsaitlərin müsadirə edilməsi cəhdlərinə qarşı mübarizə aparmağa hazırdır.
Klubun 2022-ci ilin may ayında satışından əldə edilən 2,35 milyard funt sterlinq (2,7 milyard avro) tamamilə Abramoviçə məxsus bir şirkətə məxsus Böyük Britaniya bank hesabında dondurulmuş vəziyyətdədir. Bu, Ukraynaya yardım üçün pulun necə xərclənəcəyi ilə bağlı uzun müddətdir davam edən mübahisə fonunda baş verir.
“Çelsi”nin satışından sonra Abramoviç və Böyük Britaniya hökuməti vəsaitin necə xərclənəcəyi ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Son maliyyə hesabatlarında 2,35 milyard funt sterlinqin 1,4 milyard funt sterlinqinin Abramoviçin şirkətinə borclu olduğu göstərilir. Bu, bütün 2,35 milyard funt sterlinqin xeyriyyəçiliyə gedib-getməyəcəyi ilə bağlı suallar doğurur, çünki 1,4 milyard funt sterlinq Abramoviçin sahibliyi dövründə kluba borc verdiyi puldur.
Mənbənin məlumatına görə, 1,4 milyard funt sterlinqlik kredit Cersi ştatında Abramoviçin vəsaitlərinin mənbəyi ilə bağlı davam edən cinayət istintaqı ilə əlaqəli olaraq qalır. İstintaq və məhkəmə prosesi davam etdiyi müddətdə bu vəsait heç bir xeyriyyə təşkilatına köçürülə bilməz.