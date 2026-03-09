La Liqanın prezidenti Xavinin Messinin 2023-cü ildə “Barselona”ya qayıdacağı ilə bağlı sözlərini təkzib edib

La Liqa prezidenti Xavyer Tebas hücumçu Lionel Messinin 2023-cü ildə kluba keçidinin uğursuz olması ilə bağlı “Barselona”nın keçmiş məşqçisi Xavinin son iddialarını təkzib edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Xavi daha əvvəl Messinin 2022-ci il Dünya Kubokundan sonra “Barselona”ya qayıtmasının artıq başa çatdığını iddia edib.
“La Liqa Messinin 2023-cü ildə “Barselona”ya qayıtması üçün heç bir icazə verməyib”, - Tebas deyib.
Xavi hücumçunun qayıtmaq istədiyini və klubun La Liqadan icazə aldığını qeyd edib. Lakin “Barselona” prezidenti Joan Laporta Messinin qayıtmasının klubun buna imkan verməyəcəyi əmək haqqı müharibəsinə səbəb olacağını əsas gətirərək transferi dayandırıb.