Bekker Çempionlar Liqasında “Liverpul”un “Qalatasaray”la ilk oyununu buraxacaq

“The Times” qəzetinin məlumatına görə, “Liverpul”un braziliyalı qapıçısı Alisson Bekker UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin 10 martda İstanbulda keçiriləcək “Qalatasaray”la ilk oyununu buraxacaq.
İdman.Biz bildirir ki, futbolçu bazar ertəsi məşq zamanı narahatlıq keçirib və mersisaydlılar onun sağlamlığını riskə atmamaq qərarına gəliblər. Giorgi Mamardashvilinin qarşıdakı oyunda qapıçı kimi meydana çıxacağı gözlənilir.
Bu mövsüm 32 matçda Bekker 35 qol buraxıb və 12 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun hazırkı bazar dəyəri 17 milyon avrodur. Braziliyalı futbolçu 2018-ci ildən "qırmızılar"da oynayır.