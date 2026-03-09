Rodri hakimləri şərh etdiyinə görə 80 min funt sterlinq cərimələnib

“Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Rodri İngiltərə Premyer Liqasının 24-cü turunda “Tottenhem Hotspur”la 2:2 hesablı heç-heçədən sonra hakimliklə bağlı şərhlərinə görə 80.000 funt sterlinq (92.000 avro) cərimə olunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, Futbol Assosiasiyası oyunçunun müstəqil məhkəmə iclasında günahını etiraf etdiyini açıqlayıb.
Oyundan sonra Rodri qeyd edib: “Biz çox şey qazandıq və insanlar bizim qalib gəlməyimizi istəmirlər, amma hakim neytral olmalıdır. Və açığı, mənim üçün bu, ədalətsizlikdir”.
Bu şərhlər hakimin dürüstlüyünü şübhə altına aldığı üçün intizam tədbirlərinə səbəb olub.
Futbol Assosiasiyası bildirib ki, Rodri “oyundan sonrakı media müsahibəsi zamanı qərəzli və/və ya hakimin və/və ya matç rəsmilərinin dürüstlüyünü şübhə altına alan şərhlər verərək qeyri-münasib hərəkət edib”.
Cəriməyə əlavə olaraq, yarımmüdafiəçi gələcəkdə oxşar davranışa yol verilməyəcəyi barədə xəbərdarlıq alıb.