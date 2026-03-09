9 Mart 2026
AZ

Rodri hakimləri şərh etdiyinə görə 80 min funt sterlinq cərimələnib

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 Mart 2026 19:42
95
Rodri hakimləri şərh etdiyinə görə 80 min funt sterlinq cərimələnib

“Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Rodri İngiltərə Premyer Liqasının 24-cü turunda “Tottenhem Hotspur”la 2:2 hesablı heç-heçədən sonra hakimliklə bağlı şərhlərinə görə 80.000 funt sterlinq (92.000 avro) cərimə olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Futbol Assosiasiyası oyunçunun müstəqil məhkəmə iclasında günahını etiraf etdiyini açıqlayıb.

Oyundan sonra Rodri qeyd edib: “Biz çox şey qazandıq və insanlar bizim qalib gəlməyimizi istəmirlər, amma hakim neytral olmalıdır. Və açığı, mənim üçün bu, ədalətsizlikdir”.

Bu şərhlər hakimin dürüstlüyünü şübhə altına aldığı üçün intizam tədbirlərinə səbəb olub.

Futbol Assosiasiyası bildirib ki, Rodri “oyundan sonrakı media müsahibəsi zamanı qərəzli və/və ya hakimin və/və ya matç rəsmilərinin dürüstlüyünü şübhə altına alan şərhlər verərək qeyri-münasib hərəkət edib”.

Cəriməyə əlavə olaraq, yarımmüdafiəçi gələcəkdə oxşar davranışa yol verilməyəcəyi barədə xəbərdarlıq alıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bekker Çempionlar Liqasında “Liverpul”un “Qalatasaray”la ilk oyununu buraxacaq
20:27
Dünya futbolu

Bekker Çempionlar Liqasında “Liverpul”un “Qalatasaray”la ilk oyununu buraxacaq

Bu mövsüm 32 matçda Bekker 35 qol buraxıb və 12 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb
Roman Abramoviç “Çelsi”dən əldə etdiyi gəlirlərin müsadirəsinə etiraz edib
20:12
Dünya futbolu

Roman Abramoviç “Çelsi”dən əldə etdiyi gəlirlərin müsadirəsinə etiraz edib

Abramoviç bu vəsaitlərin müsadirə edilməsi cəhdlərinə qarşı mübarizə aparmağa hazırdır
Qrizmann La Liqada ən çox qələbə qazanan ilk onluğa daxil olub
19:27
Dünya futbolu

Qrizmann La Liqada ən çox qələbə qazanan ilk onluğa daxil olub

Lionel Messi La Liqa qələbələrində lider olaraq qalır
Salah Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Qalatasaray”la oyunda iki rekord qıra bilər
19:11
Dünya futbolu

Salah Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Qalatasaray”la oyunda iki rekord qıra bilər

Məhəmməd Salah “Liverpul”un Çempionlar Liqasında ən çox oyun keçirən oyunçusu ola bilər
Braziliyada futbol oyunundakı kütləvi dava 23 nəfərin qımızı vərəqə nlması ilə nəticələnib
18:41
Dünya futbolu

Braziliyada futbol oyunundakı kütləvi dava 23 nəfərin qımızı vərəqə nlması ilə nəticələnib

Davaya baxmayaraq, oyundan sonra kubokun təqdimatı həmişəki kimi olub
İsak Premyer Liqanın ən ucuzlaşımış oyunçusudur - Transfermarkt
18:26
Dünya futbolu

İsak Premyer Liqanın ən ucuzlaşımış oyunçusudur - Transfermarkt

Siyahıda ikinci yerdə Bukayo Saka gəlir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb