Alvaro Karreras zədə səbəbindən “Real Madrid”in “Mançester Siti” ilə oyununu buraxacaq

Klubun rəsmi saytına görə, 22 yaşlı “Real Madrid”in müdafiəçisi Alvaro Karreras zədə səbəbindən UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Mançester Siti” ilə oyunda oynamayacaq.
İdman.Biz bildirir ki, Karreras tibbi müayinədən keçib və sağ ayağında baldır zədəsi aşkarlanıb. Oyunçunun dəqiq sağalma müddəti hələlik məlum deyil, lakin klubun tibbi heyəti onun qarşıdakı matçda oynamasını qəti şəkildə qadağan edib.
Karreras bu mövsüm “Los Blancos”da 34 oyun keçirib, iki qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. “Real Madrid”in heyətindəki vəziyyət kritikləşir: Kilian Mbappe, Rodriqo Qoes, Eduardo Kamavinqa, Alvaro Karreras və Cud Bellingem kimi əsas oyunçular Çempionlar Liqasının “Mançester Siti” ilə oyunlarını buraxmaq riski ilə üzləşirlər.