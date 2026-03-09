9 Mart 2026
Çerki, Şoboslai və Semenyo Premyer Liqanın ən bahalaşmış 10 oyunçusu arasında - Transfermarkt

9 Mart 2026 22:17
55
Transfermarkt son yeniləməsinə əsasən İngiltərə Premyer Liqası oyunçularının bazar dəyərlərini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Vulverhempton”in hücumçusu Mateus Mane dəyərini 19,75 milyon avro artıraraq liqanın ən dəyərli oyunçusu olub.

İlk onluğa həmçinin müvafiq olaraq “Mançester Siti” və “Liverpul”u təmsil edən Rayan Çerki, Dominik Şoboslai və Antuan Semenyo da daxildir.

Transfermarkt-a görə, Premyer Liqanın ən dəyərli 10 oyunçusu:

Mateus Mane (Vulverhempton) — 20 milyon avro (+19,75 milyon avro);
Eli Krupi (Bornmut) — 40 milyon avro (+18 milyon avro);
Dominik Soboslai (Liverpul) — 100 milyon avro (+15 milyon avro);
Rayan Çerki (Mançester Siti) - 65 milyon avro (+15 milyon avro);
İqor Tyaqo ("Brentford") - 50 milyon avro (+15 milyon avro);
Rayan Vitor SimpliSio Roşa (Bornmut) - 40 milyon avro (+ 15 milyon avro);
Pablo (Vest Hem) - 18 milyon avro + 13 milyon avro);
Harrison Armstronq (Everton) - 12 milyon avro (+ 10,8 milyon avro);
Morgan Rocers (Aston Villa) - 80 milyon avro (+ 10 milyon avro);
Antuan Semenyo (Mançester Siti) - 75 milyon avro (+ 10 milyon avro).

