Kloppun agenti mütəxəssisin “Real Madrid”ə mümkün təyinatı ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirib

Alman məşqçi Yürgen Kloppun agenti Mark Kosike, menecerin “Real Madrid”ə mümkün təyinatı ilə bağlı şayiələrə cavab verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl mətbuatda Madrid klubunun alman məşqçiyə maraq göstərdiyi bildirilirdi.
“Sadəcə şayiə olan suallara cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Hazırda heç kim bizimlə əlaqə saxlamayıb. Yürgen Klopp “Red Bull”dakı hazırkı vəzifəsindən çox məmnundur və “Real Madrid”lə məşqçilik işi ilə bağlı danışıqlar barədə deyilən hər şey hələlik şayiədir”, - Goal qəzeti Kosikedən sitat gətirir.
Kloppun gələcəyi “Atletiko Madrid”lə də əlaqələndirilirdi.