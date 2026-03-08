Yulian Brandt mövsümün sonunda “Borussiya”dan ayrılacaq

“Borussiya Dortmund”un yarımmüdafiəçisi Yulian Brandt yayda klubdan ayrılacaq.
İdman.Biz-in məlumatına görə, “Borussiya”nın idman direktoru Lars Riken bu xəbəri açıqlayıb.
“Açıq danışıqlardan sonra müqavilənin müddəti bitməyəcəyi barədə razılığa gəldik.
O, “Borussiya”da yüzlərlə oyun keçirib. Düşünürəm ki, ona yalnız minnətdar ola bilərik. O, bizimlə yeddi il keçirib və bəzən ona tənqidi yanaşılıb. Bu gün o, yeni bir məqsəd qoyub.
Mən onun nailiyyətlərini həmişə yüksək qiymətləndirmişəm. Bir neçə həftədən sonra 30 yaşı tamam olur və biz bir az fərqli istiqamətdə irəliləməyə başlaya bilərik, ona görə də bu, hər iki tərəf üçün bir fürsət ola bilər”, - Riken “Sky Sport”a bildirib.
Brandt 2019-cu ildən bəri Dortmund klubundadır. O, klub üçün bütün yarışlarda 297 oyun keçirib və 56 qol vurub.