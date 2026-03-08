Qətldə ittiham olunan qapıçı Braziliya Kubokunda oynadıqdan sonra həbsxanaya qayıdacaq

“A Bola” xəbər verir ki, 2013-cü ildə sevgilisinin qətlini təşkil etdiyinə görə 22 il üç ay həbs cəzasına məhkum edilmiş “Vasko da Qama”nın qapıçısı Bruno Fernandes Braziliya Kubokunda oynadıqdan sonra həbsxanaya qayıdır.
İdman.Biz-in məlumatına görə, fevralın 15-də oyunçu “Vasko da Qama” ilə müqavilə imzalayıb və fevralın 20-də komandasının “Velo Clube”yə penaltilərlə məğlub olduğu Braziliya Kubokunun 1/32 final mərhələsinin matçında oynayıb. Matç Rio-Brankoda baş tutub.
Məhkəmə bildirib ki, Fernandes əvvəlcədən icazə almadan Rio-de-Janeyrodan ayrıla bilməzmiş. Bu pozuntuya görə hakim qapıçının davranışının müəyyən edilmiş qaydalara uyğun gəlmədiyini göstərdiyi qənaətinə gəlib və onun yarıqapalı rejimdə həbsxanaya qaytarılmasını əmr edib.
2013-cü ildə o vaxtlar ulduz və “Flamenqo”nun kapitanı olan qapıçı 22 il həbs cəzasına məhkum edilib. Məhkəmə onu, ondan aliment tələb edən keçmiş sevgilisi Eliza Samudionun qaçırılmasını və vəhşicəsinə qətlə yetirilməsini təşkil etməkdə günahkar bilib. Qadının cəsədi hissələrə bölünüb, tikələri itlərə yem edilib və qalıqları betonla möhürlənib.