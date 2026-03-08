“Barselona” prezidentliyinə namizəd: “Klubun xilaskarlara yox, layihəyə ehtiyacı var”

“Barselona” prezidentliyinə namizəd Viktor Font klubun inkişafının optimal yolu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Barselona”da prezident seçkiləri 15 martda keçiriləcək.
“Joan Laporta daimi qarşıdurma axtarır, biz isə maksimum birlik axtarırıq. “Barselona”nın xilaskarlara ehtiyacı yoxdur; ona layihə və komanda lazımdır. Gələcək üçün layihə təqdim etmək istəyimiz heç kimə qarşı yönəlməyib; biz yalnız "Barselona"nın və bütün ictimaiyyətin rifahı üçün çalışırıq.
Artıq bir neçə həftədir ki, yeni təkliflər irəli sürürük, məsələn, matçlara daha tez-tez qatılan klub üzvləri üçün mövsüm biletlərində endirimlər və hələ də Laportanın proqramını təqdim etməsini gözləyirik. Söhbət namizəd seçməkdən yox, hansı növ “Barselona”nı görmək istədiyimizi - keçmişlə gələcək arasında toqquşmanı seçməkdən gedir.
15 martda keçiriləcək səsvermə aşağıdakı seçimlə bağlı olmalıdır: son onilliyin “Barselona”sı və ya yeni, müasir və həyəcanverici komandası. Yalnız iki namizədin olması “Barselona” üçün faydalıdır. Bu, müzakirəni sadələşdirməyə və iki layihəni müqayisə etməyə imkan verəcək”, - deyə “Mundo Deportivo” Fontun sözlərini sitat gətirir.