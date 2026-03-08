8 Mart 2026
AZ

“Barselona” prezidentliyinə namizəd: “Klubun xilaskarlara yox, layihəyə ehtiyacı var”

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 Mart 2026 04:12
287
“Barselona” prezidentliyinə namizəd: “Klubun xilaskarlara yox, layihəyə ehtiyacı var”

“Barselona” prezidentliyinə namizəd Viktor Font klubun inkişafının optimal yolu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Barselona”da prezident seçkiləri 15 martda keçiriləcək.

“Joan Laporta daimi qarşıdurma axtarır, biz isə maksimum birlik axtarırıq. “Barselona”nın xilaskarlara ehtiyacı yoxdur; ona layihə və komanda lazımdır. Gələcək üçün layihə təqdim etmək istəyimiz heç kimə qarşı yönəlməyib; biz yalnız "Barselona"nın və bütün ictimaiyyətin rifahı üçün çalışırıq.

Artıq bir neçə həftədir ki, yeni təkliflər irəli sürürük, məsələn, matçlara daha tez-tez qatılan klub üzvləri üçün mövsüm biletlərində endirimlər və hələ də Laportanın proqramını təqdim etməsini gözləyirik. Söhbət namizəd seçməkdən yox, hansı növ “Barselona”nı görmək istədiyimizi - keçmişlə gələcək arasında toqquşmanı seçməkdən gedir.

15 martda keçiriləcək səsvermə aşağıdakı seçimlə bağlı olmalıdır: son onilliyin “Barselona”sı və ya yeni, müasir və həyəcanverici komandası. Yalnız iki namizədin olması “Barselona” üçün faydalıdır. Bu, müzakirəni sadələşdirməyə və iki layihəni müqayisə etməyə imkan verəcək”, - deyə “Mundo Deportivo” Fontun sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rayan Qravenberx “Liverpul”la yeni müqavilə imzalayıb
03:15
Dünya futbolu

Rayan Qravenberx “Liverpul”la yeni müqavilə imzalayıb

Yarımmüdafiəçi “qırmızılar”ın heyətində 123 oyunda meydana çıxıb
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Meyson Qrinvudun penaltidən qolu “Marsel”ə qələbə gətirib
02:15
Dünya futbolu

Meyson Qrinvudun penaltidən qolu “Marsel”ə qələbə gətirib

“Marsel”in 46 xalı var və turnir cədvəlində üçüncü yerdədir
“Mançester Siti” “Nyukasl”ı İngiltərə Kubokundan kənarlaşdırıb
02:07
Dünya futbolu

“Mançester Siti” “Nyukasl”ı İngiltərə Kubokundan kənarlaşdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Dörddəbir final oyunlarının püşkatması martın 9-da keçiriləcək
“Yuventus” A Seriyasının 28-ci turunda “Piza”nı darmadağın edib
01:51
Dünya futbolu

“Yuventus” A Seriyasının 28-ci turunda “Piza”nı darmadağın edib - YENİLƏNİB

“Qoca sinyora” 50 xala malikdir və turnir cədvəlində altıncı yerdədir
Ronaldusuz “Əl-Nəsr” “Neom”u məğlub edib
01:32
Dünya futbolu

Ronaldusuz “Əl-Nəsr” “Neom”u məğlub edib

25 oyundan sonra “Əl-Nəsr” 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub