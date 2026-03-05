5 Mart 2026
AZ

“Real Sosyedad” İspaniya Kubokunun finalına çıxıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Mart 2026 02:11
49
“Real Sosyedad” İspaniya Kubokunun finalına çıxıb

Kral Kuboku yarımfinalının “Real Sosyedad” və “Atletik Bilbao” komandaları arasında keçirilən ikinci oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Real Arena”da (San Sebastyan) keçirilən oyun 1:0 hesabı ilə ev sahibi komandanın xeyrinə başa çatıb.

“Real Sosyedad”ın hücumçusu Mikel Oyarsabal matçın yeganə qolunu vuraraq 87-ci dəqiqədə penaltidən vurub.

Komandaların ilk oyunu 11 fevralda Bilbaodakı “San Mamés Barria” stadionunda baş tutub və “Real Sosyedad”ın 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Beləliklə, San Sebastyan klubu “Atletik Bilbao”nu ümumi hesabda 2:0 hesabı ilə məğlub edərək Kral Kubokunun finalına vəsiqə qazanıb.

Finalda “Real Sosyedad” “Atletiko Madrid”lə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İngiltərə Premyer Liqası: “Nyukasl” azlıqda “Mançester Yunayted”i məğlub edib
02:25
Dünya futbolu

İngiltərə Premyer Liqası: “Nyukasl” azlıqda “Mançester Yunayted”i məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Nyukasl Yunayted” İngiltərə Premyer Liqasında 39 xalla 12-cidir
Fransa Kuboku: “Nitsa” və “Tuluza” yarımfinala adlayıblar
02:18
Dünya futbolu

Fransa Kuboku: “Nitsa” və “Tuluza” yarımfinala adlayıblar

Hər iki yarımfinalçı penaltilər seriyasında qələbə qazanıb
İtaliya Kuboku: “Latsio” və “Atalanta” heç-heçə oynayıblar
02:05
Dünya futbolu

İtaliya Kuboku: “Latsio” və “Atalanta” heç-heçə oynayıblar

Cavab oyunu Berqamoda 22 apreldə keçiriləcək
Bundesliqa: “Bayer” minimal hesabla “Hamburq”u üstələyib
01:58
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Bayer” minimal hesabla “Hamburq”u üstələyib - VİDEO

Bu oyundan sonra “Bayer” Bundesliqada 6-cıdır
Türkiyə Kuboku: “Beşiktaş” və “Fənərbağça” 1/4 finalda
01:18
Dünya futbolu

Türkiyə Kuboku: “Beşiktaş” və “Fənərbağça” 1/4 finalda - VİDEO

“Beşiktaş” 4 oyundan sonra 10 xal toplayıb
“Liverpul” ABŞ-da Hollivud aktyorunun komandası ilə qarşılaşacaq
01:05
Dünya futbolu

“Liverpul” ABŞ-da Hollivud aktyorunun komandası ilə qarşılaşacaq

Mersisaydlıların həmçinin ABŞ-da “Lids Yunayted” və “Sanderlend”ə qarşı oyunları da planlaşdırılıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar
3 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar

“Yuventus” oyunçuya müqaviləni öz şərtləri ilə uzatmağa hazır olduqlarını açıq şəkildə bildirib