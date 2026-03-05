“Real Sosyedad” İspaniya Kubokunun finalına çıxıb

Kral Kuboku yarımfinalının “Real Sosyedad” və “Atletik Bilbao” komandaları arasında keçirilən ikinci oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Real Arena”da (San Sebastyan) keçirilən oyun 1:0 hesabı ilə ev sahibi komandanın xeyrinə başa çatıb.
“Real Sosyedad”ın hücumçusu Mikel Oyarsabal matçın yeganə qolunu vuraraq 87-ci dəqiqədə penaltidən vurub.
Komandaların ilk oyunu 11 fevralda Bilbaodakı “San Mamés Barria” stadionunda baş tutub və “Real Sosyedad”ın 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Beləliklə, San Sebastyan klubu “Atletik Bilbao”nu ümumi hesabda 2:0 hesabı ilə məğlub edərək Kral Kubokunun finalına vəsiqə qazanıb.
Finalda “Real Sosyedad” “Atletiko Madrid”lə qarşılaşacaq.