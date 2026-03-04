4 Mart 2026
Maykl Kerrik: “Lisandro Martines “Nyukasl”a qarşı oynamayacaq, çünki hazır deyil”

4 Mart 2026 22:52
Maykl Kerrik: “Lisandro Martines “Nyukasl”a qarşı oynamayacaq, çünki hazır deyil”

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Maykl Kerrik Premyer Liqanın 29-cu turunda “Nyukasl Yunayted”ə qarşı keçiriləcək oyunu buraxacaq zədəli müdafiəçi Lisandro Martines barədə fikirlərini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, matç martın 5-də 00.15-də başlayacaq.

“Martineslə bağlı müsbət xəbər yoxdur. O, bu oyunda bizimlə olmayacaq; hələ hazır deyil. Bizim zədəli oyunçularımız var və biz onların, o cümlədən Meyson Mauntun sağalması üzərində işləyirik. O, tədricən formaya düşür. Təəssüf ki, bu, oyunun bir hissəsidir.

Komandada həmişə zədəli, həmişə itkin düşən var, amma hamını mümkün qədər tez geri qaytarmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik”, - Kerrik klubun rəsmi saytında bildirib.

