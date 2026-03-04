Mastantuononun hakimə söylədiyi sözlərə görə cəzası açıqlanıb

“Real Madrid”in cinah oyunçusu Franko Mastantuono iki oyunluq diskvalifikasiya edilib.
Sport.es-in məlumatına görə, bu qərar İspaniya Kral Futbol Federasiyasının (RFEF) intizam komitəsi tərəfindən La Liqanın 26-cı turunda "Getafe" ilə 0-1 hesablı heç-heçənin sonunda baş verən insidentdən sonra verilib.
Mastantuono hakim Alexandro Muniz Ruisə verdiyi şərhlərdə dəfələrlə “rüsvayçılıq, lənətə gəlmiş rüsvayçılıq” ifadəsini işlədib və bu, onun meydandan kənarlaşdırılmasına səbəb olub.
“Real Madrid”in müdafiəçiləri Din Huysen və Alvaro Karreras da cəza alıblar. Onlar çoxlu sarı vərəqə topladıqları üçün bir oyunluq diskvalifikasiya olunublar. Buna görə də hər üç oyunçu 6 martda “Selta Viqo” ilə səfər matçını buraxacaq. Franko Mastantuono həmçinin 14 martda keçiriləcək “Elçe” ilə ev oyununda iştirak edə bilməyəcək.