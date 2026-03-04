4 Mart 2026
AZ

Mastantuononun hakimə söylədiyi sözlərə görə cəzası açıqlanıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Mart 2026 21:15
39
Mastantuononun hakimə söylədiyi sözlərə görə cəzası açıqlanıb

“Real Madrid”in cinah oyunçusu Franko Mastantuono iki oyunluq diskvalifikasiya edilib.

Sport.es-in məlumatına görə, bu qərar İspaniya Kral Futbol Federasiyasının (RFEF) intizam komitəsi tərəfindən La Liqanın 26-cı turunda "Getafe" ilə 0-1 hesablı heç-heçənin sonunda baş verən insidentdən sonra verilib.

Mastantuono hakim Alexandro Muniz Ruisə verdiyi şərhlərdə dəfələrlə “rüsvayçılıq, lənətə gəlmiş rüsvayçılıq” ifadəsini işlədib və bu, onun meydandan kənarlaşdırılmasına səbəb olub.

“Real Madrid”in müdafiəçiləri Din Huysen və Alvaro Karreras da cəza alıblar. Onlar çoxlu sarı vərəqə topladıqları üçün bir oyunluq diskvalifikasiya olunublar. Buna görə də hər üç oyunçu 6 martda “Selta Viqo” ilə səfər matçını buraxacaq. Franko Mastantuono həmçinin 14 martda keçiriləcək “Elçe” ilə ev oyununda iştirak edə bilməyəcək.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona” zədə səbəbindən iki cinah müdafiəçisini itirib
19:57
Dünya futbolu

“Barselona” zədə səbəbindən iki cinah müdafiəçisini itirib

Kunde sol ayağından bud əzələsindən zədə alıb
Harri Maquayr 15 aylıq şərti həbs cəzasına məhkum edilib
19:42
Dünya futbolu

Harri Maquayr 15 aylıq şərti həbs cəzasına məhkum edilib

Bu qərar onun 2020-ci ildə ailə tətili zamanı Yunanıstanda baş verən davada iştirakı iddiasından sonra verilib
Ronaldu zədə səbəbindən Meksika və ABŞ-a qarşı oyunları buraxa bilər
19:27
Dünya futbolu

Ronaldu zədə səbəbindən Meksika və ABŞ-a qarşı oyunları buraxa bilər

Portuqaliya Meksika (29 mart) və ABŞ (1 aprel) ilə yoldaşlıq oyunları keçirməyi planlaşdırır
Rodriqo 2023-cü ildənh qismən çarpaz bağ yırtığı ilə oynayırmış
18:56
Dünya futbolu

Rodriqo 2023-cü ildənh qismən çarpaz bağ yırtığı ilə oynayırmış

25 yaşlı braziliyalıya ön çarpaz bağın yırtılması və yan menisk diaqnozu qoyulub
İranlı futbolçu göz yaşlarını saxlaya bilmədi - VİDEO
18:25
Futbol

İranlı futbolçu göz yaşlarını saxlaya bilmədi - VİDEO

Hərbi münaqişə kölgəsində Asiya Kuboku həyəcanı davam edir
“Qalatasaray”a UEFA-dan ağır cəza: Liverpul səfəri azarkeşsiz keçəcək
16:21
Futbol

“Qalatasaray”a UEFA-dan ağır cəza: Liverpul səfəri azarkeşsiz keçəcək

Türkiyə klubu həm qadağa, həm də pul cəriməsi ilə üzləşib

Ən çox oxunanlar

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
2 Mart 02:13
Futbol

La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Viqo təmsilçisi geridə olduğu matçda geridönüş edərək turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirib
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq