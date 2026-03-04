“Nyukasl”ın müdafiəçisi sığınacaqdan şəkil paylaşıb: “Həyatımın ən qorxulu günlərini yaşadım” - FOTO

“Nyukasl Yunayted”in müdafiəçisi Fabian Şer Yaxın Şərqdəki hadisələrin şahidi olduqdan sonra hisslərini bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, ötən həftə İsrail və ABŞ qüvvələri İran ərazisinə zərbələr endirib və hərbi əməliyyatın başladığını elan ediblər. İslam Respublikası buna cavab olaraq İsrail, Qətər, BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt və Bəhreyndə Amerika hərbi bazalarına və digər hədəflərə zərbələr endirib.
Zədədən sonra BƏƏ-də reabilitasiya keçən 34 yaşlı futbolçu İnstaqram-da başqaları ilə birlikdə sığınacaqda çəkdirdiyi şəklini paylaşıb.
“Həyatımın ən dəhşətli günlərini yaşadım, təəssüf ki, Yaxın Şərqdə baş verənləri öz gözümlə gördüm.
Reabilitasiya proqramımın bir hissəsi olaraq orada idim və evə sağ-salamat qayıtmağın yolunu tapdığıma şadam. Amma orada yaşadığımız və indi baş verənlər həqiqətən dəhşətlidir. Ümid edirəm ki, zərər çəkmiş ərazilərdə ehtiyacı olan bütün insanlara kömək göstəriləcək”, - Şer yazıb.