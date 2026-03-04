Mbappenin yaxınları Kilianın zədəsinin “Real”ın qiymətləndirdiyindən daha ciddi olduğunu düşünürlər

“Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappenin diz zədəsi klubun düşündüyündən daha ciddi ola bilər.
Daha əvvəl Madrid Parisdəki müayinənin diz gərilməsini təsdiqlədiyini bildirmişdi. Mbappenin üç həftə oynaya bilməyəcəyi gözlənilirdi.
İdman.Biz-in “Cadena SER”ə istinadən məlumatına görə, “Real Madrid” hücumçunun 17 martda “Mançester Siti” ilə keçiriləcək Çempionlar Liqasının 1/8 finalının ikinci oyununda oynaya biləcəyinə əmindir.
Lakin Mbappenin ətrafı bununla razılaşmır və Kilianın zədəsinin göründüyündən daha ciddi olduğunu iddia edir. Onlar 2026-cı il dünya çempionatına cəmi 100 gün qaldığını qeyd edirlər.
“Oyunçunun sol dizindəki arxa çarpaz bağ özünün həddindədir. Tibbi rəydə belə deyildiyi üçün biz buna burxulma deyəcəyik, amma zədə həqiqətən ciddidir.
Jurnalist Anton Meana Mbappenin ətrafının sözlərinə istinadən bildirir ki, “onun dünya çempionatına qədər tam sağalması üçün bu 100 günə ehtiyacı var”.
Bu səbəblərə görə, oyunçunun ətrafı “Real Madrid”in sağalma cədvəli ilə razı deyil.
“Mançester Siti”yə qarşı oynamaq riskdir və Mbappe buna dözməyəcək”, Meana qeyd edib.