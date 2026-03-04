4 Mart 2026
“Barselona” zədə səbəbindən iki cinah müdafiəçisini itirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Mart 2026 19:57
“Barselona” zədə səbəbindən iki cinah müdafiəçisini itirib

“Blauqrana”nın X sosial media hesabına görə, “Barselona”nın sağ və sol müdafiəçiləri Jül Kunde və Aleks Bald, Kral Kuboku yarımfinalının “Atletiko Madrid”ə qarşı ikinci oyununda (3:0) aldıqları zədələr səbəbindən meydana çıxa bilməyəcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kunde sol ayağından bud əzələsindən zədə alıb və onun geri dönmə tarixi açıqlanmayıb. Balde həmçinin sol ayağından vətərindən zədə alıb və müdafiəçinin dörd həftə ərzində meydana çıxacağı gözlənilir.

Böyük hesablı qələbəyə baxmayaraq, Kataloniya klubu ilk oyunda “Atletiko Madrid”ə 4:0 hesabı ilə uduzduğu üçün Kral Kuboku finalına çıxa bilməyib. Finalda “Atletiko” “Real Sosyedad” - “Atletik Bilbao” oyununun qalibi ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
