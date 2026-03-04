4 Mart 2026
Ronaldu zədə səbəbindən Meksika və ABŞ-a qarşı oyunları buraxa bilər

4 Mart 2026 19:27
“Əl-Nəsr”in və Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldu əzələ zədəsi alıb və iki-dörd həftə yaşıl meydanlardan kənarda qala bilər.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə məlumatı insayder Fabrizio Romano verib.

Zədə səbəbindən Ronaldu Portuqaliya millisinin qarşıdan gələn təlim-məşq toplanışında iştirak edə bilməyəcək. Qarşıdan gələn təlim-məşq toplanışının bir hissəsi olaraq, Portuqaliya Meksika (29 mart) və ABŞ (1 aprel) ilə yoldaşlıq oyunları keçirməyi planlaşdırır.

41 yaşlı portuqaliyalı futbolçu dəqiq sağalma müddətini müəyyən etmək üçün tezliklə əlavə tibbi müayinələrdən keçəcək.

Klub əvvəllər Ronalduya Səudiyyə Ərəbistanı Premyer Liqasında “Əl-Faiha”ya qarşı son oyundan sonra bud əzələsində zədə diaqnozu qoyulduğunu açıqlamışdı.

İdman.Biz
