“Real Madrid” oyunçuları 2023-cü ildən yeddi dəfə çarpaz bağı zədəsi alıblar

“Real Madrid” cinah oyunçusu Rodriqo Qoesin çarpaz bağ yırtığından sonra daxili araşdırma aparacaq.
İdman.Biz-in “El Mundo”ya istinadən məlumatına görə, paytaxt klubunun yeddi oyunçusu 2023-cü ildən bəri eyni zədə alıb və bu, klub rəhbərliyində narahatlıq yaradıb.
Son üç ildə Tibo Kurtua, Eder Militao (iki dəfə), Dani Karvaxal, Joan Martines, David Alaba və Rodriqo çarpaz bağ zədələri alıblar. Bütün zədələr “Real Madrid”in ev stadionunda və ya klubun məşq meydançasında baş verib. İstintaq həmçinin klubun tibb işçilərinin və fitnes məşqçilərinin fəaliyyətini də araşdıracaq.
Zədə səbəbindən Rodriqo 10 ay müddətinə meydanlardan kənarda qalacaq və 2026-cı il dünya çempionatında oynamayacaq.