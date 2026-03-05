Türkiyə Kuboku: “Beşiktaş” və “Fənərbağça” 1/4 finalda - VİDEO

Türkiyə Kubokunda 4-cü turun oyunları keçirilir.
İdman.az xəbər verir ki, doğma meydanda “Rizespor”u qəbul edən “Beşiktaş” 4:1 hesablı qələbə qazanıb.
Qolları qaliblərdən Mikael Murilyo (27), Salih Uçan (38), O Hyun Kyu (42), Kartal Yılmaz (83), məğlublardan isə Yannis Papanikalao (85) vurublar.
C qrupunda yer alan “Beşiktaş” 4 oyundan sonra 10 xal toplayaraq adını 1/4 finala yazdırmağı bacarıb.
Qrupun digər oyununda “Fənərbağça” səfərdə “Qaziantep”i 4:0 hesabı ilə məğlub edib.
Qolları Entoni Musaba (33), Sidiki Şerif (48), Dorjeles Nene (79) və Arçi Braun (86) vurublar.
“Fənərbağça” da 1/4 finala vəsiqə qazanıb.
Qrupdakı digər oyunlarda “Beyoğlu Yeni Çarşı” gözlənilmədən “Kocaelispor”u 1:0 hesabı ilə üstələyib.
“Erzurumspor” isə “Keçiörengücü”ndən üstün olub – 4:2.