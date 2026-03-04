4 Mart 2026
Robert Levandovski qoruyucu maskada məşqlərə başlayıb

4 Mart 2026 22:28
“Barselona”nın hücumçusu Robert Levandovski sol göz yuvasının daxili hissəsindəki sümük sınığından sonra Kataloniya klubunun məşqlərinə qayıdıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, polşalı hücumçu qoruyucu maska taxmağa məcburdur.

Hücumçu İspaniya La Liqasının 26-cı turunda “Vilyarreal” üzərində 4:1 hesablı qələbə qazanılan oyunda başından zədə alıb.

Bu mövsüm Robert Levandovski klubun heyətində bütün yarışlarda 32 oyuna çıxıb, 14 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib. Onun müqaviləsi 2026-cı ilin yayında başa çatır.

Hazırda “Barselona” İspaniya liqasının cədvəlinə 64 xalla başçılıq edir. “Real Madrid” isə 60 xalla ikinci yerdədir.

