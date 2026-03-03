“Mançester Yunayted” “Qarabağ”a qol vurmuş oyunçunu istəyir

“Mançester Yunayted” “Nyukasl Yunayted”in mərkəz müdafiəçisi Malik Tşaunu “müdafiənin gələcək lideri” olmaq üçün əsas namizəd kimi nəzərdən keçirir.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Ekrem Konur məlumat verib.
Mənbəyə görə, “sağsağanlar” 24 yaşlı futbolçunu satmaq istəmirlər, lakin 75-80 milyon avroluq təklif alsalar, bunu edə bilərlər. Vurğulanır ki, Tşau başqa kluba keçərsə, hazırkı maaşını ikiqat artırmağı hədəfləyəcək.
Bu mövsüm Tşau bütün yarışlarda 41 oyunda meydana çıxıb, beş qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 40 milyon avrodur.
Malik Tşau “Nyukasl”ın heyətində Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda Bakıda “Qarabağ”ın qapısına qol vurub. Matç 6:1 hesabı ilə İngiltərə klubunun xeyrinə qurtarıb.