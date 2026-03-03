4 Mart 2026
“Mançester Yunayted” “Qarabağ”a qol vurmuş oyunçunu istəyir

3 Mart 2026 22:25
“Mançester Yunayted” “Nyukasl Yunayted”in mərkəz müdafiəçisi Malik Tşaunu “müdafiənin gələcək lideri” olmaq üçün əsas namizəd kimi nəzərdən keçirir.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Ekrem Konur məlumat verib.

Mənbəyə görə, “sağsağanlar” 24 yaşlı futbolçunu satmaq istəmirlər, lakin 75-80 milyon avroluq təklif alsalar, bunu edə bilərlər. Vurğulanır ki, Tşau başqa kluba keçərsə, hazırkı maaşını ikiqat artırmağı hədəfləyəcək.

Bu mövsüm Tşau bütün yarışlarda 41 oyunda meydana çıxıb, beş qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 40 milyon avrodur.

Malik Tşau “Nyukasl”ın heyətində Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda Bakıda “Qarabağ”ın qapısına qol vurub. Matç 6:1 hesabı ilə İngiltərə klubunun xeyrinə qurtarıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kriştianu Ronaldu zədələnib – “Əl-Nəsr”
3 Mart 23:41
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu zədələnib – “Əl-Nəsr”

Ronalduya “Əl-Feyha” ilə son oyundan sonra bud əzələsindən zədə diaqnozu qoyulub
FİFA Meksikada keçiriləcək DÇ-2026-nun seçmə mərhələ oyunlarına biletləri 20 dollardan ucuz satır
3 Mart 23:26
Dünya futbolu

FİFA Meksikada keçiriləcək DÇ-2026-nun seçmə mərhələ oyunlarına biletləri 20 dollardan ucuz satır

Seçmə mərhələ oyunları 26 və 31 mart tarixlərində Qvadalaxara və Monterrey yaxınlığındakı dünya çempionatı stadionlarında keçiriləcək
“Nyukasl”ın keçmiş oyunçusu karyerasını bitirdikdən sonra aludəçiliklə mübarizəsindən danışıb
3 Mart 23:11
Dünya futbolu

“Nyukasl”ın keçmiş oyunçusu karyerasını bitirdikdən sonra aludəçiliklə mübarizəsindən danışıb

Yanmat narkotik aludəçiliyi ilə mübarizə aparıb
İspaniya millisinin baş məşqçisi Finalissimanın keçiriləcəyi məkanın başqa yerə köçürülməsində israrlıdır
3 Mart 22:56
Dünya futbolu

İspaniya millisinin baş məşqçisi Finalissimanın keçiriləcəyi məkanın başqa yerə köçürülməsində israrlıdır

Qətər Futbol Assosiasiyası bütün futbol turnirlərinin qeyri-müəyyən müddətə təxirə salındığını elan edib
FIFA dünya çempionatının rəsmi posterini təqdim edib
3 Mart 22:10
Dünya futbolu

FIFA dünya çempionatının rəsmi posterini təqdim edib - FOTO

Dünya çempionatı 11 iyunda başlayacaq və 19 iyula qədər davam edəcək
“Liverpul”un yeni transferi əməliyyat olunacaq
3 Mart 20:42
Dünya futbolu

“Liverpul”un yeni transferi əməliyyat olunacaq

Bu mövsüm Jake bütün yarışlarda 24 oyunda meydana çıxsa da, qol vurmayıb

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
Liqa 1: Lider PSJ “Havr”dan üstün olub
1 Mart 02:07
Dünya futbolu

Liqa 1: Lider PSJ “Havr”dan üstün olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ 57 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir