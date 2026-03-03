4 Mart 2026
İspaniya millisinin baş məşqçisi Finalissimanın keçiriləcəyi məkanın başqa yerə köçürülməsində israrlıdır

3 Mart 2026 22:56
78
İspaniya millisinin baş məşqçisi Luis de la Fuente hesab edir ki, Yaxın Şərqdəki mövcud vəziyyətə görə 2026-cı il Finalisimasının Qətərdən başqa yerə köçürülməsi lazımdır.

Daha əvvəl Qətər Futbol Assosiasiyasının (QFA) mətbuat xidməti bütün futbol turnirlərinin qeyri-müəyyən müddətə təxirə salındığını elan etmişdi.

“Danışıqların davam etdiyini başa düşürük. Cəmiyyət üçün əsas məqsəd münaqişəyə son qoymaqdır, amma əgər biz buna cəlb olunsaq və bunun nə qədər davam edəcəyini bilməsək, o zaman həmin müddət ərzində [Qətərdə] oynaya bilməyəcəyik. Mümkünsə, optimal həll yolu matçın başqa yerə keçirilməsi olardı”, - deyə “Mundo Deportivo” de la Fuente-dən sitat gətirib.

İdman.Biz
