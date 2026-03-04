“Həyatımın ən pis günlərindən biridir” - Rodriqo zədədən sonra müraciət yayıb

“Real Madrid”in hücumçusu Rodriqo Qoes çarpaz bağının qopduğu açıqlandıqdan sonra bir mesaj yayımlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, Rodriqo qarşıdan gələn DÇ-2026-nı buraxacaq və sağalması 10 ay çəkə bilər.
“Hətta fərqinə varmadan belə, sizə iannıram.
Həyatımın ən pis günlərindən biridir. Zədədən həmişə çox qorxmuşam. Bəlkə də son vaxtlar həyat mənə qarşı bir az qəddar olub. Buna layiq olub-olmadığımı bilmirəm, amma nədən şikayətlənə bilərəm? Layiq olmadığım o qədər gözəl şeylər yaşamışam.
Həyatımda, karyeramda ciddi bir maneə yaranıb ki, bu da bir müddət ən çox sevdiyim işi görməyimə mane olur. Mövsümün qalan hissəsini klubumla keçirəcəyəm və milli komandamla dünya çempionatında oynamayacağam - bu turnir mənim həmişə arzum olub və böyük əhəmiyyət kəsb edir. Edə biləcəyim tək şey həmişə olduğu kimi güclü olmaqdır; bu, yeni bir şey deyil.
Dualarınız, mesajlarınız və sevginiz üçün hamınıza təşəkkür edirəm! Mənim üçün çox şey ifadə edirsiniz. Bu, çox çətin bir dövr olsa da, söz verirəm ki, uğurlarımla kifayətlənməyəcəyəm. İnanıram ki, hələ qarşımda çox inanılmaz şeylər var və mənə etibar edən hər kəsə sevinc bəxş edəcəyəm. Yenidən görüşənə qədər... Tanrı həmişəki kimi hər şeyə nəzarət edir”, - Rodriqo sosial media hesabında yazıb.