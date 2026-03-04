4 Mart 2026
AZ

“Həyatımın ən pis günlərindən biridir” - Rodriqo zədədən sonra müraciət yayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Mart 2026 01:15
87
“Həyatımın ən pis günlərindən biridir” - Rodriqo zədədən sonra müraciət yayıb

“Real Madrid”in hücumçusu Rodriqo Qoes çarpaz bağının qopduğu açıqlandıqdan sonra bir mesaj yayımlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, Rodriqo qarşıdan gələn DÇ-2026-nı buraxacaq və sağalması 10 ay çəkə bilər.

“Hətta fərqinə varmadan belə, sizə iannıram.

Həyatımın ən pis günlərindən biridir. Zədədən həmişə çox qorxmuşam. Bəlkə də son vaxtlar həyat mənə qarşı bir az qəddar olub. Buna layiq olub-olmadığımı bilmirəm, amma nədən şikayətlənə bilərəm? Layiq olmadığım o qədər gözəl şeylər yaşamışam.

Həyatımda, karyeramda ciddi bir maneə yaranıb ki, bu da bir müddət ən çox sevdiyim işi görməyimə mane olur. Mövsümün qalan hissəsini klubumla keçirəcəyəm və milli komandamla dünya çempionatında oynamayacağam - bu turnir mənim həmişə arzum olub və böyük əhəmiyyət kəsb edir. Edə biləcəyim tək şey həmişə olduğu kimi güclü olmaqdır; bu, yeni bir şey deyil.

Dualarınız, mesajlarınız və sevginiz üçün hamınıza təşəkkür edirəm! Mənim üçün çox şey ifadə edirsiniz. Bu, çox çətin bir dövr olsa da, söz verirəm ki, uğurlarımla kifayətlənməyəcəyəm. İnanıram ki, hələ qarşımda çox inanılmaz şeylər var və mənə etibar edən hər kəsə sevinc bəxş edəcəyəm. Yenidən görüşənə qədər... Tanrı həmişəki kimi hər şeyə nəzarət edir”, - Rodriqo sosial media hesabında yazıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona” azarkeşləri oyundan əvvəl “Atletiko”nun avtobusunun pəncərəsini sındırıblar
00:55
Dünya futbolu

“Barselona” azarkeşləri oyundan əvvəl “Atletiko”nun avtobusunun pəncərəsini sındırıblar

Avtobusda “Atletiko Madrid” oyunçularının və ya işçilərinin olub-olmadığı məlum deyil
Türkiyə Kuboku: “Qalatasaray” və “Trabzonspor” ¼ finalda
00:36
Dünya futbolu

Türkiyə Kuboku: “Qalatasaray” və “Trabzonspor” ¼ finalda

“Trabzonspor” səfərdə “Başakşehir”ı 4:2 hesabı ilə məğlub edib
Kriştianu Ronaldu zədələnib – “Əl-Nəsr”
3 Mart 23:41
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu zədələnib – “Əl-Nəsr”

Ronalduya “Əl-Feyha” ilə son oyundan sonra bud əzələsindən zədə diaqnozu qoyulub
FİFA Meksikada keçiriləcək DÇ-2026-nun seçmə mərhələ oyunlarına biletləri 20 dollardan ucuz satır
3 Mart 23:26
Dünya futbolu

FİFA Meksikada keçiriləcək DÇ-2026-nun seçmə mərhələ oyunlarına biletləri 20 dollardan ucuz satır

Seçmə mərhələ oyunları 26 və 31 mart tarixlərində Qvadalaxara və Monterrey yaxınlığındakı dünya çempionatı stadionlarında keçiriləcək
“Nyukasl”ın keçmiş oyunçusu karyerasını bitirdikdən sonra aludəçiliklə mübarizəsindən danışıb
3 Mart 23:11
Dünya futbolu

“Nyukasl”ın keçmiş oyunçusu karyerasını bitirdikdən sonra aludəçiliklə mübarizəsindən danışıb

Yanmat narkotik aludəçiliyi ilə mübarizə aparıb
İspaniya millisinin baş məşqçisi Finalissimanın keçiriləcəyi məkanın başqa yerə köçürülməsində israrlıdır
3 Mart 22:56
Dünya futbolu

İspaniya millisinin baş məşqçisi Finalissimanın keçiriləcəyi məkanın başqa yerə köçürülməsində israrlıdır

Qətər Futbol Assosiasiyası bütün futbol turnirlərinin qeyri-müəyyən müddətə təxirə salındığını elan edib

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
Liqa 1: Lider PSJ “Havr”dan üstün olub
1 Mart 02:07
Dünya futbolu

Liqa 1: Lider PSJ “Havr”dan üstün olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ 57 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir