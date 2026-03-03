4 Mart 2026
FİFA Meksikada keçiriləcək DÇ-2026-nun seçmə mərhələ oyunlarına biletləri 20 dollardan ucuz satır

3 Mart 2026 23:26
FIFA bu ay Meksikada keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatının seçmə mərhələ oyunları üçün bütün biletləri 20 dollardan aşağı qiymətə satacaq.

Mənbəyə görə, FİFA dünya çempionatının yarımfinal və final oyunları üçün biletlərin satışına başlayıb. Biletlərin qiyməti müvafiq olaraq təxminən 11,30 və 17,50 dollardır. Bu, Qvadalaxaradakı pley-off oyunlarının planlaşdırıldığı kimi keçiriləcəyini təsdiqləyir.

Seçmə mərhələ oyunları 26 və 31 mart tarixlərində Qvadalaxara və Monterrey yaxınlığındakı dünya çempionatı stadionlarında keçiriləcək. Bu matçlar 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edəcək iki komandanı müəyyən edəcək. Bir matçda Yamayka Yeni Kaledoniya ilə qarşılaşacaq, qalib beş gün sonra Konqo Demokratik Respublikası ilə oynayaşacaq. Digər matçda isə Boliviya Surinamla qarşılaşacaq, qalib İraqla görüşəcək.

Xatırladaq ki, çərşənbə axşamı, 24 fevral tarixində ölkənin ən böyük narkotik kartellərindən biri olan “Xalisko Yeni Nəsil” (CJNG) təşkilatının lideri, “El Menço” kimi tanınan Nemesio Oseguera Meksika Silahlı Qüvvələrinin əməliyyatı zamanı öldürülüb. Bundan sonra Meksikanın bir neçə şəhərində iğtişaşlar başlayıb.

2026-cı il dünya çempionatının 11 iyun - 19 iyul tarixlərində üç ölkədə - ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilməsi planlaşdırılır. Meksikada oyunlar Mexiko, Monterrey və Qvadalaxara şəhərlərində keçiriləcək.

