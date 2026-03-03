“Nyukasl”ın keçmiş oyunçusu karyerasını bitirdikdən sonra aludəçiliklə mübarizəsindən danışıb

“Nyukasl” və “Uotford”un keçmiş müdafiəçisi Deril Yanmat peşəkar futboldan ayrıldıqdan sonra asılılıqla mübarizəsi barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, söhbət kokain asılılığından gedir.
“Hər şeyi eşidən və oxuyan üç uşağım var. Bütün detallara girə bilmirəm və etmək istəmirəm, amma asılılığım mənə çox zərər verdi. Kömək almalı idim, amma tərk edildim. Birdən hər şeyimi itirdim. Çətin idi. Asılılıq tədricən yayıldı. Sevdiyin insanlara yalan danışmağa başlayırsan. Bu, dəhşətlidir. Çox insana zərər verdim.
Problemlər karyeramı bitirdikdən sonra başladı. Bir oyunçu olaraq hər şey nəzarət altında idi: məşqdən məşqə, matçdan matça keçirsən. Bütün bunlar yox olduqda özümü tamamilə yersiz hiss etdim; hər şey tərsinə getdi. Çox güclü şəkildə.
Hələ də rəsmi olaraq evliyəm, amma artıq birlikdə deyilik. Münasibətlərimizdə işlər yaxşı getmirdi, amma asılılıq da kömək etmədi, baxmayaraq ki, yenidən yaxşı münasibətdəyik. Narkotiklər hər şeyi məhv edir. Ailəm və dostlarım yanımda idilər, amma çox insanı məyus etdim. Yalan danışmağa və faktları təhrif etməyə başlayırsan. Bu, yorucudur, amma ən əsası inanılmaz dərəcədə ağrılıdır.
Təhlükədə idim. Həqiqətən də bir vəziyyətdə olduğum anlar oldu. Bir oyunçu kimi hər şeyim var idi və hələ də hər şeyim var. Amma bu müddət ərzində çox şey baş verib. Asılılıq ümidsizliyin astanasında olanda əsl mübarizədir. Sözün əsl mənasında. Mübarizə aparırsan və bu, həqiqətən çox şeyi məhv edir. Bundan sonra mən fərqli bir istiqamətə getdim. Düzgün istiqamətdə. Xoşbəxtlikdən”, - “Mirror” Yanmatın sözlərini sitat gətirir.