4 Mart 2026
“Nyukasl”ın keçmiş oyunçusu karyerasını bitirdikdən sonra aludəçiliklə mübarizəsindən danışıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Mart 2026 23:11
68
“Nyukasl” və “Uotford”un keçmiş müdafiəçisi Deril Yanmat peşəkar futboldan ayrıldıqdan sonra asılılıqla mübarizəsi barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, söhbət kokain asılılığından gedir.

“Hər şeyi eşidən və oxuyan üç uşağım var. Bütün detallara girə bilmirəm və etmək istəmirəm, amma asılılığım mənə çox zərər verdi. Kömək almalı idim, amma tərk edildim. Birdən hər şeyimi itirdim. Çətin idi. Asılılıq tədricən yayıldı. Sevdiyin insanlara yalan danışmağa başlayırsan. Bu, dəhşətlidir. Çox insana zərər verdim.

Problemlər karyeramı bitirdikdən sonra başladı. Bir oyunçu olaraq hər şey nəzarət altında idi: məşqdən məşqə, matçdan matça keçirsən. Bütün bunlar yox olduqda özümü tamamilə yersiz hiss etdim; hər şey tərsinə getdi. Çox güclü şəkildə.

Hələ də rəsmi olaraq evliyəm, amma artıq birlikdə deyilik. Münasibətlərimizdə işlər yaxşı getmirdi, amma asılılıq da kömək etmədi, baxmayaraq ki, yenidən yaxşı münasibətdəyik. Narkotiklər hər şeyi məhv edir. Ailəm və dostlarım yanımda idilər, amma çox insanı məyus etdim. Yalan danışmağa və faktları təhrif etməyə başlayırsan. Bu, yorucudur, amma ən əsası inanılmaz dərəcədə ağrılıdır.

Təhlükədə idim. Həqiqətən də bir vəziyyətdə olduğum anlar oldu. Bir oyunçu kimi hər şeyim var idi və hələ də hər şeyim var. Amma bu müddət ərzində çox şey baş verib. Asılılıq ümidsizliyin astanasında olanda əsl mübarizədir. Sözün əsl mənasında. Mübarizə aparırsan və bu, həqiqətən çox şeyi məhv edir. Bundan sonra mən fərqli bir istiqamətə getdim. Düzgün istiqamətdə. Xoşbəxtlikdən”, - “Mirror” Yanmatın sözlərini sitat gətirir.

Kriştianu Ronaldu zədələnib – “Əl-Nəsr”
3 Mart 23:41
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu zədələnib – “Əl-Nəsr”

Ronalduya “Əl-Feyha” ilə son oyundan sonra bud əzələsindən zədə diaqnozu qoyulub
FİFA Meksikada keçiriləcək DÇ-2026-nun seçmə mərhələ oyunlarına biletləri 20 dollardan ucuz satır
3 Mart 23:26
Dünya futbolu

FİFA Meksikada keçiriləcək DÇ-2026-nun seçmə mərhələ oyunlarına biletləri 20 dollardan ucuz satır

Seçmə mərhələ oyunları 26 və 31 mart tarixlərində Qvadalaxara və Monterrey yaxınlığındakı dünya çempionatı stadionlarında keçiriləcək
İspaniya millisinin baş məşqçisi Finalissimanın keçiriləcəyi məkanın başqa yerə köçürülməsində israrlıdır
3 Mart 22:56
Dünya futbolu

İspaniya millisinin baş məşqçisi Finalissimanın keçiriləcəyi məkanın başqa yerə köçürülməsində israrlıdır

Qətər Futbol Assosiasiyası bütün futbol turnirlərinin qeyri-müəyyən müddətə təxirə salındığını elan edib
“Mançester Yunayted” “Qarabağ”a qol vurmuş oyunçunu istəyir
3 Mart 22:25
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” “Qarabağ”a qol vurmuş oyunçunu istəyir

“Nyukasl” müdafiəçini 75-80 milyon avroya qiymətləndirir
FIFA dünya çempionatının rəsmi posterini təqdim edib
3 Mart 22:10
Dünya futbolu

FIFA dünya çempionatının rəsmi posterini təqdim edib - FOTO

Dünya çempionatı 11 iyunda başlayacaq və 19 iyula qədər davam edəcək
“Liverpul”un yeni transferi əməliyyat olunacaq
3 Mart 20:42
Dünya futbolu

“Liverpul”un yeni transferi əməliyyat olunacaq

Bu mövsüm Jake bütün yarışlarda 24 oyunda meydana çıxsa da, qol vurmayıb

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
Liqa 1: Lider PSJ “Havr”dan üstün olub
1 Mart 02:07
Dünya futbolu

Liqa 1: Lider PSJ “Havr”dan üstün olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ 57 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir