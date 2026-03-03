“Liverpul”un yeni transferi əməliyyat olunacaq

“Renn”in mətbuat xidmətinin məlumatına görə, “Liverpul”un gələcək müdafiəçisi Jeremi Jake əməliyyat olunmalıdır.

İdman.Biz xəbər verir ki, “qırmızılar” oyunçunu qışda Fransa klubundan təxminən 64 milyon avroya alıb, lakin transfer yayda başa çatacaq. 20 yaşlı futbolçu 7 fevralda “Lans”a qarşı Liqa 1 matçında (1:3) yıxıldıqdan sonra çiynindən zədə alıb.

Bu mövsüm Jake bütün yarışlarda 24 oyunda meydana çıxsa da, qol vurmayıb. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 20 milyon avrodur.

“Liverpul” 28 oyundan sonra 48 xalla İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində beşinci yerdədir.