Ronaldu bölgədə şiddətlənən münaqişə səbəbindən Səudiyyə Ərəbistanını tərk etməyib

“Əl-Nəsr”in hücumçusu və kapitanı Kriştianu Ronaldu Yaxın Şərqdə gərginləşən geosiyasi vəziyyət səbəbindən Ər-Riyadı tərk etməyib.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə “La Gazzetta dello Sport”un jurnalisti Filippo Riççi özünün X sosial media səhifəsində məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, portuqaliyalı hücumçu Ər-Riyadda qalır və əvvəllər medianın xəbər verdiyi kimi Madridə şəxsi təyyarə ilə uçmayıb.
Fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı birgə hərbi əməliyyata başlayıb və İran buna cavab olaraq İsrail, Qətər, BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt və Bəhreyndə ABŞ hərbi bazalarına və digər hədəflərə zərbələr endirib.