3 Mart 2026
Arbeloa zəif nəticələrə görə “Real Madrid” oyunçularının dəstəyini itirir - The Athletic

3 Mart 2026 18:57
“Real Madrid” oyunçuları baş məşqçi Alvaro Arbeloadan getdikcə daha çox narazıdırlar və o, yaxın gələcəkdə vəzifəsini itirə bilər.

İdman.Biz-in “The Athletic”ə istinadən məlumatına görə, bir sıra zəif nəticələr “Los Blancos”un soyunma otağındakı atmosferə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib.

Mənbənin məlumatına görə, Arbeloanın gəlişindən sonra komanda əhval-ruhiyyəsinin ilkin yaxşılaşmasından sonra La Liqa və Kral Kubokundakı son məğlubiyyətlər oyunçuların 43 yaşlı məşqçiyə olan inamını sarsıdıb. Buna baxmayaraq, Arbeloanın işdən çıxarılması hazırda nəzərdən keçirilmir. Lakin, komanda daxilində gərginlik artmaqda davam edərsə, vəziyyətin keçmiş məşqçi Xabi Alonsonun təcrübəsini təkrarlaya biləcəyi ehtimalı yüksəkdir.

Alvaro Arbeloa bu ilin yanvar ayında “Real Madrid”ə rəhbərlik etməyə başlayıb. Onun rəhbərliyi altında komanda 12 oyun keçirib, səkkizində qalib gəlib, dördündə isə məğlub olub.

