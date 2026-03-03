3 Mart 2026
AZ

Rodriqo çarpaz bağının qopması səbəbindən dünya çempionatını buraxacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Mart 2026 19:43
85
Rodriqo çarpaz bağının qopması səbəbindən dünya çempionatını buraxacaq

“Real Madrid”in cinah oyunçusu Rodriqo Qoes sağ dizindəki ön çarpaz bağı qoparıb və cari mövsümün qalan hissəsini, eləcə də 2026-cı il dünya çempionatını buraxacaq.

İdman.Biz bu barədə “Marca”ya istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, braziliyalı futbolçu İspaniya liqasının 26-cı turunda “Xetafe2yə qarşı (0:1) matçda zədə alıb. 3 martda Rodriqo tibbi müayinədən keçib və nəticədə çarpaz bağın qoparıldığı aşkarlanıb.

“Real Madrid”in hücumçusu zədəsinə baxmayaraq “Xetafe”yə qarşı oyunu davam etdirə bilib. Rodriqo 55-ci dəqiqədə “Santyaqo Bernabeu”da meydançaya daxil olub və matçın qalan hissəsində meydanda olub.

2026-cı il dünya çempionatında Braziliya Mərakeş, Haiti və Şotlandiya ilə bir qrupda oynayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

