“Mançester Siti”nin qapıçısı Ceyms Trafford bu yay klubdan ayrıla bilər.
İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, “Aston Villa” qapıçını transfer etməkdə maraqlı olan Premyer Liqa klubları arasındadır.
Qapıçı Canluici Donnarummanın gəlişindən bəri Trafford start heyətindəki yerini itirib. O, hazırda Donnarummanın ehtiyat oyunçusu kimi çıxış edir, lakin məhdud oyun vaxtına görə məyusdur və başqa yerdə müntəzəm məşqlər axtarır.
Bir neçə Premyer Liqa klubu qapıçı ilə maraqlandığını bildirib və potensial variantlar arasında "Aston Villa" da var. Trafford indiyə qədər bütün yarışlarda cəmi 11 oyun keçirib. “Nyukasl Yunayted” də oyunçunu izləyir.
29 iyul 2025-ci ildə Trafford “Börnli”dən “Mançester Siti”yə keçib və beş illik müqavilə imzalayıb.