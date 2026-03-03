Mehdi Taremi ölkəsini müdafiə etmək məqsədi ilə vətəninə qayıtmaq istəyir

Futbol üzrə İran millisinin hücumçusu Mehdi Taremi ölkəsində yaşanan müharibə vəziyyəti fonunda vətəninə qayıtmaq istəyir. Futbolçu artıq bu barədə oynadığı “Olimpiakos”(Yunanıstan) klubunun rəhbərliyini məlumatlandırıb.
İdman.Biz bu barədə “VDMEmpire”ə istinadən xəbər yayıb.
Məlumata görə, Mehdi Taremi İran İslam Respublikasının müdafiəsində iştirak etmək niyyətində olduğunu bəyan edib.
Qeyd olunur ki, İran Futbol Federasiyası oyunçunu Yunanıstanda qalaraq peşəkar karyerasını davam etdirməyə razı salmağa çalışır. Lakin hücumçunun mövqeyi dəyişməz qalır və o, hazırkı mərhələni ölkəsi üçün xüsusi əhəmiyyətli hesab etdiyini vurğulayıb.